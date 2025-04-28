Gıda güvenliği, sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı kimyasallar nedeniyle son yıllarda sıkça tartışılıyor. Greenpeace’in İstanbul’da 155 sebze ve meyve örneği üzerinde yaptığı analiz, ciddi sağlık riskleri taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi. Örneklerin %61’inde birden fazla pestisit, %43’ünde ise PFAS kalıntısı tespit edildi.

MARKET VE PAZARLARDAKİ ÜRÜNLERİN ANALİZ SONUÇLARI

Beş büyük zincir market ve semt pazarlarından toplanan 155 örneğin sonuçları şöyle:

%61’inde çoklu pestisit kalıntısı bulundu.

%43’ünde PFAS maddelerine rastlandı.

%31,6’sı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun değildi.

50 üründe ruhsatsız pestisit kullanıldı.

Salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armutta yasaklı veya limit üstü pestisit kullanımı öne çıktı.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK

Dr. Bülent Şık’ın raporuna göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini olumsuz etkiliyor. Gelişim çağındaki maruziyet, beyin gelişimi sorunları ve ciddi sağlık riskleri doğurabilir. PFAS ise kanser, tiroit, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

EN RİSKLİ ÜRÜNLER

Pestisit ve PFAS kalıntısı en fazla şu ürünlerde bulundu:

Salamura yaprak (%80)

Yeşil sivri biber (%70)

Ispanak (%67)

Kıvırcık marul, armut, üzüm (%40)

Golden/Starking elma (%30)

Dolmalık biber, patlıcan (%20)

Domates (%13)

Portakal (%10)

Hıyar (%7)

Bu ürünlerdeki kalıntılar, yasal sınırları aşan miktar ve içeriklere sahip.

TARIM BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na pestisit analiz sonuçlarının düzenli paylaşılması çağrısı yaptı ve çocukların temiz gıdaya erişim hakkının korunmasını vurguladı.

PFAS VE PESTİSİT NEDİR?

PFAS: Çevrede ve insan vücudunda uzun süre kalan, kanser ve ciddi hastalıklarla bağlantılı “sonsuz kimyasallar”.

Pestisit: Tarımda kullanılan kimyasallar. Uzun süreli maruziyet kanser, hormonal bozukluklar ve sinir sistemi hasarına neden olabilir.