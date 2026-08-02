Olay, Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında meyve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Y.’nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KADINI BAŞINDAN YARALADI

İddiaya göre tartışma sırasında Nurcihan Y., Selahattin Ş.’ye hakaret ve küfür etti. Hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini isteyen Selahattin Ş., hakaretlerin devam ettiğini öne sürdü. Selahattin Ş.'nin bunun üzerine eline aldığı cismi Nurcihan Y.’nin başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan Nurcihan Y. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PAZARCI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.