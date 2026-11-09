Adana'nın Seyhan ilçesinde pazarda bir kadının cep telefonunu çaldığı, 12 yaşındaki U.A.'yı yönlendirerek başka bir kişinin telefonunu da çaldırdığı belirlenen Mehmet A. (38), evine yapılan baskında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Ekim'de öğle saatlerinde Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kurulan pazarda alışveriş yapan Fatma M.'nin cebindeki telefonu çalan şüpheli, uzaklaştı.

Telefonunun çalındığını fark eden Fatma M.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Mehmet A.'nın aynı gün Mazlum İ.'nin motosikletinin sepetindeki cep telefonunu da yönlendirdiği U.A.'ya çaldırdığını belirledi. Bu tespitlerin ardından evinde yakalanan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddetti ve U.A.'yı tanımadığını öne sürdü.