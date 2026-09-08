Bit pazarındaki bir tezgahta sıradan bir aksesuar gibi duran ve sadece birkaç dolara el değiştiren eski bir mumyalanmış hayvan başı, açık artırma dünyasını birbirine kattı. Yıllarca duvarda sıradan bir tilki büstü zannedilerek sergilenen obje, dikkatli bir koleksiyoncunun gözünden kaçmayınca ortaya 85 bin dolarlık (4 milyon 115 bin 807 TL) devasa bir bilimsel keşif çıktı.

DİKKATLE BAKAN KOLEKSİYONCU GERÇEĞİ ÇÖZDÜ

Eski nesne meraklısı James Cranfield, internette gördüğü bir müzayede ilanındaki fotoğrafları incelerken garip bir detay fark etti. "Tilki başı" olarak satılan objenin kafa yapısı bir tilkiye göre çok daha geniş ve agresifti. Şüphelerinin peşinden giderek saatlerce yol katbeden koleksiyoncu, objeyi yakından incelediğinde asıl bombayı patlatan detayı buldu. Hayvanın çenesinde tilkilerde olan 6 kesici diş yerine tam 8 kesici diş vardı.

1936'DA NESLİ TÜKENEN "HAYALET CANLI" ÇIKTI

Eski objenin aslında bir tilkiye değil, 1936 yılında son üyesi de ölerek tarihi karışan ve "Tasmanya kaplanı" olarak bilinen thylacine türüne ait olduğu anlaşıldı. Dünyada sadece parmakla gösterilecek kadar örneği kalan bu nadir canlı parçası, gerçek kimliği ortaya çıkınca açık artırmada tam 85 bin dolara (4 milyon 115 bin 807 TL) alıcı buldu.

X-RAY TARAMALARIYLA KANITLANDI

Satın aldığı parçanın sıradan bir tilki çıkması ihtimaline karşı on binlerce dolarını riske atan Cranfield, objeyi hemen bilgisayarlı tomografi ve X-ray taramasına soktu. Taramalar sonucunda tahnitin içinde yüzyıllardır hiç bozulmadan korunmuş eksiksiz bir Tasmanya kaplanı kafatası bulundu. Bit pazarında değersiz görülen o obje, günümüzde bilim insanlarının nesli tükenmiş canlıları araştırması için paha biçilemez bir hazineye dönüştü.