Fransa’nın Valenciennes kenti yakınlarındaki bir bitpazarından yaklaşık 20 euroya (yaklaşık 1.121 lira) satın alınan siyah seramik bir masa lambası, düzenlenen açık artırmada 251.000 euroya (yaklaşık 14 milyon 76 bin liraya) alıcı bularak sanatçısına ait lamba kategorisinde rekor kırdı.

İMZAYI KIZI FARK ETTİ

Kuzey Fransa’da yaşayan bir kadın, biçimini beğendiği siyah seramik lambayı bitpazarındaki satıcıyla anlaşarak 20 euroya satın aldı. Alıcı, satın aldığı dönemde objeyi evindeki bir dolaba kaldırdı. Bir süre sonra alıcının kızı dolaptaki lambayı incelediğinde alt kısmında "Jouve" imzasının yer aldığını tespit etti.

Ailenin durumu araştırması üzerine nesnenin, 1910-1964 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız seramik sanatçısı Georges Jouve’a ait olabileceği değerlendirildi ve eser inceleme için Neo Encheres müzayede evine götürüldü.

ÜRÜN ORİJİNALLİĞİNİ KORUYOR

Müzayede evi yetkilileri tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde eserin orijinalliği teyit edildi. Neo Encheres Başkanı Quentin Charraudeau, objede herhangi bir çatlak ya da hasar bulunmadığını, ürünün orijinal kondisyonunu koruduğunu açıkladı.

Kataloglama sürecinde 80.000 ila 120.000 euro aralığında değer biçilen lamba, 29 Ekim’de düzenlenen açık artırmada alıcıların yoğun teklifleri sonucunda 251.000 euroya satıldı.

KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Bu satışın, Georges Jouve imzalı bir lamba için bugüne kadar kaydedilen en yüksek açık artırma bedeli olduğu bildirildi. Eseri satın alan Avrupalı koleksiyoncunun yanı sıra lambayı satışa çıkaran anne ve kızı da isimlerinin gizli tutulmasını tercih etti.