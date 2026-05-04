Mersin'de yaşayan doktor, köylü pazarında bir satıcıdan pazı satın almak istedi. Bitkinin görüntüsünden şüphelenip eşiyle birlikte defalarca "Bu pazı mı?" diye sormalarına rağmen, satıcının "Çok taze pazı" yanıtına güvenerek yaklaşık 4 kilo ürün satın aldı. Eve gidip hazırlıklara başladığında ilk belirtiler kendini gösterdi.

DOĞRARKEN ELLERİ KAŞINDI, PİŞİNCE ZEHİR SAÇTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan doktor, bitkiyi doğrarken ellerinde şiddetli bir kaşınma hissettiğini belirtti. O an durumu ısırgan otu temasını yormasına rağmen, asıl tehlike tadım aşamasında ortaya çıktı:

"Doğrarken ve yıkarken ellerim kaşındı. Isırgan otu değmiştir diye düşündüm ama aslında aklımıza gelen o şüphe doğruymuş. Eşim yemeğin tadına baktı. Tadına bakmasıyla ağız içerisindeki mukozaları şişti ve hemen kusmaya başladı."

Eşinin anafilaksi (alerjik şok) riskine karşı hemen harekete geçen doktor, bitkinin asidik yapısını bildiği için evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Eşine karbonatlı su, magnezyum ve soda içirerek durumu kontrol altına almaya çalışan doktor, "Bilmediğimiz otu yememek gerekiyormuş, olay anafilaksiye kadar gidebilirdi" uyarısında bulundu.

TIRŞİK OTU (YILAN YASTIĞI) TEHLİKESİ

Pazı ile karıştırılan ve halk arasında "yılan yastığı" olarak bilinen tırşik otu, çiğ veya yanlış pişirildiğinde ciddi zehirlenmelere yol açıyor. Bitkinin içeriğindeki kristaller ve alkaloidler;

-Temas halinde ciltte şiddetli kaşınma ve yanma,

-Ağız ve boğazda ödem (şişlik),

-Kusma ve yutkunma güçlüğü gibi belirtiler gösteriyor.

"ŞÜPHE DUYUYORSANIZ TÜKETMEYİN"

Bahar aylarında pazar tezgahlarında artan yabani otlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, özellikle "pazı" ve "ıspanak" gibi yapraklı bitkilere karışabilen yabani türlerin ayırt edilmesinin zor olabileceğini hatırlatıyor. Eğer bir bitkiyi doğrarken elinizde kaşıntı oluşuyorsa veya görüntüsü alıştığınız formun dışındaysa, tüketmemeniz hayati önem taşıyor.