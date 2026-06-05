TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerinde gıda fiyatlarında düşüş yaşandığı iddia edilse de, semt pazarlarındaki durum vatandaşı isyan ettiriyor. Sarıyer Çayırbaşı pazarında tezgahları gezen muhabirler, resmi rakamlar ile halkın gerçekliği arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aylık %1,71’lik enflasyon artışı açıklaması ve gıda fiyatlarının gerilediğine yönelik iddialar, semt pazarlarındaki etiketlerle uyuşmuyor. Vatandaşa göre pazarda fiyatlar her zamanki gibi el yakarken, hem üretici/pazarcı hem de tüketici resmi enflasyon rakamlarına tepkili.

KİRAZIN KİLOSU 500 LİRA

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan sezon meyveleri, fiyatlarıyla cep yakıyor. En çok rağbet gören yaz meyvelerinden kirazın kilogram fiyatı 500 liradan başlarken, erik 200 ila 250 lira, şeftali ise 150 lira civarındaki fiyatıyla tezgahta alıcı bekliyor. Fiyatların yüksekliği nedeniyle vatandaş kiloyla değil, taneyle alışveriş yapmak zorunda kalıyor.

SEBZEDE DE DURUM FARKSIZ

Sarıyer Çayırbaşı semt pazarındaki sebze fiyatları da meyveleri aratmıyor. Geçtiğimiz ayların zam şampiyonu olan biber çeşitlerinde fiyatlar yüksek seyrini koruyor; yeşil biber ve kapya biber 50-70 lira arasında değişirken, dolmalık biberin kilosu 100 lirayı buluyor.