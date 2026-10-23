Türkiye genelinde havaların değişmesi ve şehir yaşamındaki küçük ama can sıkıcı problemler için uzmanlardan ezber bozan kritik çağrı geldi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için pazartesi gününe kadar balkon demirlerine alüminyum folyo sarın çağrısı yapıldı. İlk bakışta oldukça garip gelen bu yöntemin arkasındaki sebep ise Türkiye’de son dönemde artan kentleşme ve mevsim geçişleriyle birlikte balkonlarda yaşanan güvercin ve haşere istilaları yatıyor.

UZMANLARDAN PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN KRİTİK ÇAĞRI

Uzmanlar tarafından milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uyarı, özellikle hafta başından itibaren etkisini artırması beklenen kuş hareketliliği öncesinde kritik öneme sahip. Güvercin ve kumru gibi şehir kuşlarının balkon demirlerindeki alüminyum folyonun güneş ışığıyla yaptığı anlık parlama ve rüzgarda çıkardığı hafif hışırtı sesinden rahatsız olduğu belirten uzmanlar, folyoyla kaplanan demirlere kuşlar yaklaşamadığı için balkonların da kirlenmekten korunacağını açıkladı. Hafta başıyla birlikte hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin kuşların yuvalanma arayışını artırmasıyla birlikte uzmanlar özellikle pazartesi gününe dikkat çekiyor.

İLAÇLARA BİNLERCE LİRA ÖDEMEYE GEREK YOK

Kimyasal ilaçlara veya pahalı sistemlere binlerce lira ödemek yerine mutfakta uygulanan basit alüminyum folyo yöntemi ile hayvanlara hiçbir zarar vermeden balkonunuzu tüm sezon boyunca korumuş olursunuz. Sadece alüminyum folyonun parlayan kısmı dışarıda kalacak şekilde demirlere sarmak ve rüzgarda uçmaması için sabitlemek yeterli.