Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan 'Altay Kar Fırtınası', geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin tamamına yakınında etkili olmuş, başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehir beyaz örtüyle kaplanmıştı.



Günlerce süren yağışların ardından bu hafta itibarıyla yağışlar yerini güneşli bir havaya bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe uyarılar geldi.

PAZARTESİ 19 İL İÇİN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR



MGM'nin internet sitesinde paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu haftayı güneşli tamamlayan Türkiye'de gelecek hafta itibarıyla bölgesel kar yağışları devam edecek.



Paylaşılan haritada Türkiye'nin batı ve güney kesimi için sağanak yağmur uyarısı yapılırken, 19 il için kar yağışı işaretlerine yer verildi. İşte uzmanlara göre pazartesi günü kar beklenen 19 il...

- Bolu

- Karabük

- Kastamonu

- Çorum

- Yozgat

- Kayseri

- Sivas

- Malatya

- Elazığ

- Tunceli

- Erzincan

- Gümüşhane

- Bayburt

- Erzurum

- Ağrı

- Kars

- Ardahan

- Muş

- Bingöl





