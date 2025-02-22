İstanbul, iki haftadır beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle karla kaplandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü eğitime ara verilirken, yolların boşalmasıyla trafik yoğunluğu da en düşük seviyelere indi.

Hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı ise öğrenci ve velileri “Pazartesi okullar tatil olacak mı?” sorusunun yanıtını merak etmeye yöneltti.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN YEŞİL IŞIK

İstanbul Valisi Davut Gül bir televizyon kanalında öğrencilerin merakla beklediği soruya cevap verdi. Vali Gül, "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız." " dedi.