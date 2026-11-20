Küresel finans sisteminde eski tasarımlı ve yıpranmış banknotları tedavülden kaldırarak para birimlerini modernize etme dalgası hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda elinde döviz veya koleksiyonluk yabancı para bulunduranları da yakından ilgilendiren kritik bir açıklama Ruanda Ulusal Bankası’ndan (BNR) geldi. Banka, dolaşımdan çekilen eski seri Ruanda frangı banknotlarının değişim takviminde son günlere girildiğini resmen ilan etti.

BANKALARDA SON GÜN PAZARTESİ

Ruanda Ulusal Bankası tarafından paylaşılan güncel takvime göre, daha önce 1 Kasım 2026 olarak açıklanan ticari bankalar üzerinden değişim süresi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 1 ay uzatılarak 30 Kasım Pazartesi 2026 tarihine çekildi. Bu tarihe kadar elinde eski seri banknot bulunduran vatandaşlar ve yatırımcılar, ülke genelindeki tüm ticari bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla eski paralarını yeni serilerle ücretsiz olarak değiştirebilecek.

BU BANKNOTLAR TEDAVÜLDEN KALKIYOR

Mart 2026'da başlatılan 12 aylık geri çekme operasyonu, tüm paraları değil yalnızca belirli basım yıllarına ait eski serileri kapsıyor. Değişime tabi tutulan ve piyasadan çekilen paralar arasında 500 Ruanda Frangı için 1 Temmuz 2004 ve 1 Ocak 2013 basımlı seriler, 1.000 Ruanda Frangı için ise 1 Temmuz 2004 ve 1 Mayıs 2015 basımlı seriler yer alıyor.

Bunların yanı sıra 31 Ekim 2007 basımlı 2.000 Ruanda Frangı ile 1 Nisan 2004 ve 1 Şubat 2009 basımlı 5.000 Ruanda Frangı banknotları da geçerliliğini yitiriyor. Yetkililer, 2014, 2019 ve 2024 yıllarında tedavüle sürülen güncel tasarımlı banknotların ise ticari hayatta ve finansal işlemlerde sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edeceğinin altını çizdi.

TEK ADRES MERKEZ BANKASI OLACAK

Takvimdeki en kritik eşik kasım ayının son günü mesai bitimiyle aşılacak. 30 Kasım 2026 itibarıyla ticari bankalar bu banknotları gişelerinden kabul etmeyecek. Elinde eski seri banknot kalanların 1 Aralık 2026 ile 1 Mart 2027 tarihleri arasında yalnızca başkent Kigali'deki Ruanda Ulusal Bankası merkez binasına veya doğrudan Merkez Bankası şubelerine başvurması gerekecek.

ARTIK KAĞIT PARÇASINA DÖNÜŞECEK

Merkez Bankası'nın tanıdığı bu son ek sürenin de dolacağı 1 Mart 2027 tarihinden sonra söz konusu eski seri banknotlar tüm hukuki ve finansal geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra yapılacak hiçbir değişim talebi işleme alınmayacak ve iade edilmeyen banknotlar maddi değerini kaybederek yalnızca hatıra niteliği taşıyan kağıt parçalarına dönüşecek.