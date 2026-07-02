Hava sıcaklıklarında yaşanan belirgin artışlar, trafikte ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, yükselen sıcaklıkların araç lastiklerinin patlama riskini büyük ölçüde artırdığı konusunda sürücüleri uyardı. Yola çıkmadan önce yapılacak birkaç dakikalık basit bir kontrolün ise hem olası kazaları hem de yüksek tamir masraflarını önleyebileceği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30°C ve üzerini görmesi bekleniyor. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle sürücülerin özellikle uzun yola çıkmadan önce araçlarında belirli kontrolleri yapması hayati önem taşıyor.

SICAK HAVA LASTİKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Lastik sektörü uzmanları, sıcaklık artışının lastik yapısı üzerindeki olumsuz etkilerini şu sözlerle açıklıyor:

"Hava sıcaklığı arttıkça, lastiğin içindeki havanın ısısı da yükselir. Isınan hava genleşerek basıncın artmasına neden olur ve bu durum lastiğin yapısal bütünlüğünü tehlikeye atar. Genel bir kural olarak, sıcaklıktaki her 10 derecelik artış, araç hiç hareket etmemiş olsa bile lastik basıncını yaklaşık 0.1 bar artırır."

Uzmanlar, basınçtaki bu değişikliğin küçük görünse de ciddi sorunlara yol açabileceğini; ısınma nedeniyle kauçuk yapısı bozulan lastiklerin yol tutuşunun zayıflayacağını ve fren mesafesinin uzayacağını vurguladı.

'HER İKİ SAATTE BİR DURUN' UYARISI

Sıcak havalarda uzun mesafeli yolculuk yapacak sürücüler için en kritik kurallardan biri mola düzeni. Kesintisiz her iki saatlik sürüşün ardından mola verilmesi gerektiği, bu sayede hem sürücünün dinleneceği hem de lastiklerin biriken ısıyı dışarı atabileceği ifade ediliyor. Yolculuk esnasında elle kontrol edilen lastiklerin aşırı sıcak hissettirmesi ise tehlikenin habercisi olarak kabul ediliyor. Bu durumda yola devam etmeden önce lastiklerin soğumasını beklemek en güvenli çözüm olarak gösteriliyor.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN 4 KURALA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Sürücülerin trafiğe çıkmadan önce alması gereken önlemler ise şöyle sıralanıyor:

- Düzenli basınç kontrolü: Lastik basınç testleri mutlaka araç hareket etmeden önce, yani lastikler henüz soğukken yapılmalı ve üretici talimatlarına göre ayarlanmalıdır.

- Hasar incelemesi: Lastik yüzeyinde oluşabilecek ve ani patlamalara yol açabilecek çatlak, yırtık veya olağan dışı aşınmalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- Diş derinliği takibi: Aşınmış ve diş derinliği yasal sınırların altına düşmüş lastikler, patlamaya ve delinmeye karşı çok daha savunmasız hale gelir.

- Aşırı yükten kaçınma: Araca kapasitesinin üzerinde yük yüklemek, sıcak havanın etkisiyle zaten zorlanan lastiklerin üzerindeki stresi ve gerilimi daha da artırır.