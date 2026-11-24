Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödeme takviminde son haftaya girildi.

Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen verginin ilk taksit dönemi 1 Haziran’da sona ermişti. İkinci taksit için tanınan süre ise 30 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde dolacak.

Mükellefler ödemelerini, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin vergi gişelerinden veya belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde borç tutarına aylık yüzde 3,7 gecikme faizi yansıtılacak.

YENİ EMEKLİLERİN MUAFİYETİ 2027'DE BAŞLAYACAK

2026 yılı içerisinde emekli olan vatandaşlar, bu yıla ait emlak vergisini ödemekle yükümlü olacak. Gerekli şartları sağlayan yeni emekliler için vergi muafiyeti 2027 yılı itibarıyla geçerli olacak.

Muafiyet hakkından yararlanabilmek için emeklilerin herhangi bir işte çalışmaması şartı aranıyor. Emekli olduktan sonra aktif olarak çalışmaya devam edenler, çalıştıkları süre boyunca bu haktan yararlanamayacak; muafiyet ancak çalışma hayatı sonlandırıldığında devreye girecek.

KONUT ALIM-SATIMINDA BEYAN VE ÖDEME KURALLARI

2026 yılında el değiştiren konutların bu yıla ait emlak vergisi ödemesi, mülkü satan kişi tarafından yapılacak. Konutu satın alan yeni malikin vergi ödeme yükümlülüğü ise 2027 yılında başlayacak.

Ancak yıl içinde gayrimenkul satın alan kişilerin, yıl sonuna kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunması gerekiyor. Tapu tescil işleminin yılın son üç ayında gerçekleşmesi halinde, bildirim için tescil tarihinden itibaren üç aylık süre tanınıyor.

E-Devlet üzerinden de yapılabilen bu beyan işlemini süresinde tamamlamayanlara usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanacak.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Brüt alanı 200 metrekareden küçük tek konuta sahip olan ve belirli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor. Muafiyet kapsamına giren gruplar ve koşullar şöyle sıralanıyor:

Geliri olmayanlar ve emekliler: Hiçbir geliri bulunmayan ev kadınları ve işsizler ile SGK emekli aylığı dışında geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) muafiyetten yararlanabiliyor. Bu kişilerin mevduat faizi ve temettü gibi menkul sermaye iradı gelirlerinin geçen yıl itibarıyla 330 bin TL’yi aşmamış olması gerekiyor.

Özel gruplar: Engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri de tek konut şartıyla vergiden muaf tutuluyor.

Kiraya verilen tek konut: Sahip olduğu tek evi kiraya verip kendisi başka bir evde kiracı olarak oturanlar vergi ödemiyor. Ancak evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden ikamet edenler muafiyet dışında kalıyor.

Yazlık ve yayla evleri: Yılın yalnızca belirli dönemlerinde kullanılan yazlık ve yayla evi gibi konutlar muafiyet kapsamında değerlendirilmiyor.