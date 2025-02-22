İstanbul Valiliği, hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar gelirken okulların tatil durumu için sorgulamalar devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

Pazartesi günü okulların tatil olabileceğine dair henüz açıklama gelmedi.

Vali Gül katıldığı televizyon programında "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız." dedi.