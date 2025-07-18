Kredi ve banka kartı kullanım oranı her geçen yıl artış gösterirken, bu durum dolandırıcıların geleneksel yöntemleri bırakarak, mobil uygulamalara ağırlık vermesine neden oldu.



Banka kaynaklı mağduriyet yaşayanların önemli bölümü internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılırken, bu durumu önlemek amacıyla bankalar, kullanıcıların 'dijital şifrelerini' en geç 6 ayda bir değiştirmesini şart koşuyor.

Söz konusu parolaların, kullanılan son 3 parola ile aynı olmasına izin verilmezken, gelecek hafta itibarıyla bazı bankalar söz konusu düzenlemeyi ATM'lerden yapılacak kartlı işlemler için de yürürlüğe alacak.



KARTINI TAKAN UYARIYLA KARŞILAŞACAK



BDDK'nın konuya ilişkin bir tebliği olmamasına karşın, sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre çok sayıda bankanın güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla hayata geçireceği yeni uygulama, gelecek hafta itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde yürürlüğe girmeye başlayacak.

Uzun süredir kart şifresini değiştirmeyen kullanıcılar, mevcut şifreleri ile giriş yaptıklarında yeni bir şifre belirlemek için farklı bir ekrana yönlendirilecek.