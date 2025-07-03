Yıllardır devam eden yüksek enflasyona rağmen yeni banknot basımını reddeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çok sayıda bankanın ATM'lere para yetiştirmekte zorluk yaşamasına neden oluyor.



Müşterilerin ATM'lerden yapılacak para çekme işlemlerinde limitlerin artırılmasına yönelik talebine uzun süredir karşılık vermeyen bankalar, gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

ATM'LERDE ŞUBE İÇİ VE ŞUBE DIŞI AYRIMI BAŞLAYACAK



Bankaların şubelerine eklemlenmiş olan ATM'lere para ekleme işleminin kolay olması, bu tür ATM'lerden yapılacak para çekme limitinin de artırılmasına imkan vermekte.



QNB Finansbank'ın geçtiğimiz hafta aldığı karar ile 10 bin TL'lik günlük para çekme limitini şube içindeki ATM'lerde 50 bin liraya kadar çıkarması, diğer özel bankaların da harekete geçmesine neden oldu. Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Garanti BBVA da QR limitleriyle birlikte günlük para çekme sınırını 25 bin liraya kadar çıkarırken, şube içi ATM'lere yönelik gelecek hafta itibarıyla önemli değişikliklere gidileceği öğrenildi.

LİMİTLER 5 KATA YAKIN ARTIRILACAK



Özel bankaların gelecek hafta itibarıyla şubelerin içerisinde yer alan ATM'lerinde para çekme limitini 40-50 bin TL seviyelerine yükselteceği öğrenilirken, metrolarda, caddelerde ya da alışveriş merkezi gibi alanlarda yer alan şube dışı ATM'lerde ise mevcut limitler korunmaya devam edecek.



Yüklü komisyon ödemesi gerçekleştirmek istemeyen kullanıcılar, mevcut limit üzerinde kalan bakiyelerini çekmek için şubelerde bulunan ATM'leri kullanmaları halinde herhangi bir kesinti ile karşılaşmayacak.