1960’lı yılların hippi kültürü ve "tek ihtiyacınız aşk" felsefesinin hakim olduğu dönemde, Los Angeles'a giden Kim Grove, bir kayak merkezinde gördüğü İtalyan mühendis Roberto Casali’ye aşık oldu. Utangaçlığı nedeniyle duygularını dile getiremeyen Grove, peçetelere "Aşk şudur..." notuyla küçük bir kız ve erkek figürü çizerek Casali’ye göndermeye başladı.

Bu duygusal çizimler Roberto Casali’nin dikkatini çekmeyi başardı ve çift kısa süre içinde ilişkiye başladı. Sanatçının kendi çizimlerini basit birer karalama olarak görmesine rağmen, eşi Roberto bu mirası koruyarak 1970 yılında Los Angeles Times gazetesinde yayımlanmasını sağladı.

HAYATIN GERÇEK ANLARI KARAKTERLERE YANSIDI

Çizgi romanlardaki detayların, çiftin gerçek hayatındaki dönüm noktalarını temsil ettiği saptandı. Kim Grove’un düğününde taktığı papatya çelengi, daha sonra sakız ambalajlarındaki kız figürünün değişmez aksesuarı haline geldi. Karakterlerin tanışması, evlenmesi ve çocuk sahibi olması, çiftin biyografik birer yansıması olarak kurgulandı.

Bu süreçte Roberto Casali’ye dördüncü evre kanser teşhisi konulmasıyla hikaye trajik bir hal aldı. Kim Grove, eşiyle ilgilenmek için çizim yapmayı bıraktı ve serinin devamı için İngiliz bir animatörle anlaşıldı. Bugün bilinen renkli ve giyinik karakterlerin, bu dönemde devralınan yeni çizim stiliyle şekillendiği bildirildi.

ÖLÜMDEN SONRA DEVAM EDEN HİKAYE

1976 yılında Roberto Casali’nin hayatını kaybetmesiyle seriye hüzünlü temalar eklendi. Ancak hikaye, Roberto’nun dondurulmuş genetik materyali sayesinde Kim Grove’un hamile kalmasıyla yeniden canlandı. Çizgi romanlara bebek arabalı kız figürü eklenerek, aşkın ölümden sonra da devam ettiği mesajı verildi.

90’ların sonunda markanın mülkiyeti ve yönetim hakları kesinleşti. Sanatçının oğlu Stefano Casali, "Minikim Holland BV" şirketinin tek sahibi olarak markayı devraldı. Bir peçete üzerine çizilen aşk notları, bugün milyonlarca dolarlık bir telif imparatorluğuna dönüştü.