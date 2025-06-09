Trabzonspor, savunma oyuncusu Pedro Malheiro’nun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl ile anlaşmaya vardı.

7 MİLYON EURO + BONUSLARLA VEDA

Al Wasl, 23 yaşındaki sağ beki 7 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro performans bonusuyla kadrosuna kattı. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Trabzonspor, oyuncunun bir sonraki satışından %15 pay alacak. Bordo mavililer oyuncuyu sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Karadeniz ekibi böylece oyuncudan 1 sezonda 4 katı kâr sağlamış oldu.

TRABZONSPOR KASASINI DOLDURDU

Transferle birlikte Trabzonspor, önemli bir gelir elde ederken; Al Wasl ise savunma hattını genç ve potansiyelli bir oyuncuyla güçlendirmiş oldu. Malheiro bu sezon bordo mavili forma ile 43 maçta 6 gol 5 asistlik katkı sağladı. (61Saat)