İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Özgür Özel'e tebrik mesajı gönderdi.

Yapılan açıklamada "Demokrasi yasaklanamaz. Sadece duyulmak için yeni yollar bulabilir. Yeni Parti'nin lansmanı, Türkiye'deki ilerici ve demokratik güçler için yeni bir dönüm noktası oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

PEDRO SANCHEZ'DEN TEBRİK

Sánchez'in, yazılı destek mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Özgür,

Sosyalist Enternasyonal olarak, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü için gösterdiğin çabaları her aşamada aktif bir dayanışma içinde yakından takip ettik. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesi, partiniz tarafından seçilen birçok başka belediye başkanının gözaltına alınması ve nihayetinde önceki kongrelerin tüm demokratik kararlarını geçersiz kılan 'Mutlak Butlan' ile karşı karşıya kalarak büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldınız.

Tüm bu zorlu anlarla cesaretle yüzleşmeye çalıştın ve her zaman toplumun çıkarlarını kişisel çıkarlarının üzerinde tuttun.

Sadece meşru olarak seçilmiş temsilcilerin değil, aynı zamanda tabanın da talebi doğrultusunda Yeni Parti’nin kurulması yoluyla mücadelenize devam etme kararını almanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Güçlü bir lider olarak, en temel ilkelerin ihlal edildiği bir dönemde böyle bir atılım yapmanın tam zamanı olduğunu gördün. Kuşkusuz, bu cesur kararınız bizlere umut veriyor ve ortak değerlerimiz için mücadele eden herkesi harekete geçiriyor.

Örgüt olarak daha önce kararlaştırdığımız üzere, bu yeni ve umut verici girişimde yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Parti’nin büyük başarılar kazanmasını diliyorum,

Her zaman sizinle dayanışma içinde olan,

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Sosyalist Enternasyonal Başkanı"

CHP SOSYALİST ENTERNASYONAL'DEN İHRAÇ MI EDİLECEK?

Öte yandan CHP'nin Sosyalist Enternasyonalden ihraç edileceği de iddialar arasında yer aldı.