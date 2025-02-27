ABD ve Güney Kore'de yaşanan uçak kazaları, hava yolu taşımacılığında paniğe neden olurken, son olarak Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın İngiltere'nin Manchester kentinde yaşadığı arıza, yürekleri ağza getirdi.



İstanbul'dan Manchester'a seyir halinde olan Pegasus Hava Yolları’na ait PC1179 sefer sayılı uçak, İngiltere hava sahasına girmesinin ardından teknik problemler yaşadı. Uçağın 'mekanik arıza' nedeniyle acil durum bildirimi yaptığı öğrenilirken, aksaklıklara rağmen Manchester Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirildi.



'İNİŞ TAKIMI KAPAKLARINDA SORUN YAŞANDI'



Yetkililere göre, iniş takımı kapaklarının açık kalması nedeniyle uçağın hidrolik sisteminde sorun yaşandı. Airbus A320 tipi uçağın iniş anı görüntülenirken, iniş takımı kapaklarının kapanmadığı ve bir ters iticinin (reverse thruster) çalışmadığı görüldü. Havacılık uzmanları, normal şartlarda iniş takımları açıldıktan sonra kapakların kapanması gerektiğini, ancak hidrolik arıza nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.



İTFAİYE PİSTTE HAZIR BEKLEDİ



Manchester Havalimanı yetkilileri, uçağın teknik bir sorun bildirdiğini ve tüm prosedürlerin eksiksiz uygulandığını açıkladı. İniş sırasında, itfaiye ekipleri önlem amaçlı pistte hazır bekledi. Uçak, yaşanan teknik aksaklıklara rağmen güvenli bir şekilde inişini tamamladı.



İnişin sorunsuz tamamlandığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, Pegasus uçağının bakıma alındığı bildirildi.