Alman Kölner Stadtanzeiger (KStA) gazetesinin haberine göre, Salı günü Frankfurt Havalimanı'nda Pegasus'a ait bir yolcu uçağının pilotu az kalsın bir felakete sebep oluyordu.

Frankfurt'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmesi planlanan PC-996 sefer sayılı TC-RDO kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi uçak, kalkış izninin verilmesinin ardından belirlenen rotanın tam tersine yönelerek hızlanmaya başladı.

Kontrol kulesi durumu fark ederek harekete geçti. Durumun hava trafik kontrolörleri tarafından erken fark edilmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

PİSTTE KAOS

Aktarılan bilgilere göre, 18 numaralı pistten kalkış hazırlığı yapan uçak, S taksi yolunu kullanarak piste çıktı ve pist başlangıcının yaklaşık 1.260 metre ilerisinde pozisyon aldı.

Kalkış izni verildikten sonra uçak, beklenenin aksine aniden sağa dönerek kuzey yönündeki 36 numaralı pist istikametine doğru hareketlendi.

Uçağın yer hızı yaklaşık 35 knot, yani saatte 65 kilometre seviyesine ulaştığı sırada hata, Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu kontrolörleri tarafından tespit edildi.

Kontrolörlerin yönlendirmesiyle mürettebat kalkış koşusunu derhal iptal etti. Kalkış başlangıcından yaklaşık 530 metre sonra M taksi yolundan pisti terk eden Airbus A321neo, yeniden S bekleme noktasına yönlendirildi.

Uçak, yaşanan aksaklıktan yaklaşık yedi dakika sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadan kalkışını tamamladı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus, olaydan sonra açıklama yaptı. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uçağımız piste giriş sırasında yanlış yöne dönmüş, uçuş ekibimiz durumu fark ederek uçağı durdurmuştur."

"Hava trafik kontrol kulesiyle koordineli şekilde pistten çıkılmış, ardından yeniden piste girilerek kalkış gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kalkış teşebbüsü söz konusu değildir."

"Haberde yer alan yanlış yönde kalkış yapılmaya çalışıldığı ve bunun kule tarafından engellendiği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır”

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Hava Trafik Kontrol Kurumu yetkilileri KStA'ya yaptıkları açıklamada uçuş emniyetinin ağır bir şekilde ihlal edildiğini ve durum yetkililere iletildiğini bildirdi.

DFS, olay hakkında resmi bir soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceğinin ya da soruşturmanın kapsamının ne olacağının Alman Federal Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'nun yetki alanında olduğunu ifade etti.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, Pegasus'un Airbus A321neo uçağında da hiçbir hasar oluşmadığı kaydedildi.

Havacılık standartlarında bir uçağın yanlış yöne sevk edilmesi ya da ters istikamette kalkış girişiminde bulunması, erken safhada durdurulsa dahi ciddi bir güvenlik hadisesi olarak kabul ediliyor.

Kontrolörler ve kokpit ekibinin eş zamanlı müdahalesiyle hiçbir hasarın olmadığı olay, ucuz atlatıldı.