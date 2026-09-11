Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş ilçesindeki temasları kapsamında mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Yağlı güreş törenlerinde pehlivanları alnından öpmesiyle gündeme gelen Özdemir, konu ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"GÜREŞ BİN YILLIK GELENEĞİMİZ"

Eleştirilere yanıt veren Özdemir ise yağlı güreşin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Özdemir, “Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim” diyerek, güreşe verdiği desteğin yalnızca protokol görevi olmadığını ifade etti.

Yağlı güreşin kendine özgü bir geleneğe sahip olduğunu belirten Özdemir, sporcuların er meydanına çıkmadan önce gerçekleştirdiği hazırlıklara da dikkat çekerek bu kültüre sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Güreşçilerin küçük yaşlardan itibaren büyük zorluklarla yetiştiğini anlatan Özdemir, sporcuların desteklenmesinin başarılarını da artıracağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 500’ün üzerinde güreşçi ve 17 başpehlivan bulunduğunu belirten Özdemir, Antalya’nın güreş kültürünün güçlü olduğunu dile getirdi.

Özdemir, “Bu koltukta oturuyorsanız o geleneğe de sahip çıkmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

İKİ PEHLİVANI ANLATTI

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde yaşananlara da değinen Özdemir, alnından öptüğü Yusuf İslam Taş ve Can Ergen’in elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Yusuf İslam Taş’ın, 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasından sıyrılarak Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkı kazandığını belirten Özdemir, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Can Ergen’in ise yıl boyunca devam eden güreş ligindeki 8 etabı da yenilgisiz tamamladığını ifade eden Özdemir, genç sporcuların büyük emek vererek önemli başarılara imza attığını kaydetti.

"NE ÇALIŞMA AZMİMİ KIRABİLİRLER NE DE YÜREĞİMİ İNCİTEBİLİRLER"

Genç güreşçilerin elde ettiği başarıların ardından onları kutlamasının doğal olduğunu belirten Özdemir, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler.”