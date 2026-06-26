Yaz aylarında kavurucu sıcakların altında park edilen araçların içi adeta bir fırına dönüşüyor. Sürücülerin kabusu olan bu durumu dakikalarca klimanın soğutmasını beklemeden, tamamen fizik kurallarıyla saniyeler içinde çözmenin sıra dışı bir yöntemi ortaya çıktı.

Cambridge Üniversitesi’nde akışkanlar mekaniği üzerine çalışmalar yapan ünlü Profesör Hannah Fry, araç içindeki haprolmuş sıcak havayı anında dışarı fırlatan bilimsel bir taktiği paylaştı. Google Keşfet (Discover) tarzına uygun, pratik ve eğlenceli bir dille hazırlanan haberin detayları şu şekildedir:

Arabadaki kavurucu sıcağı saniyeler içinde yok eden "Cambridge" yöntemi

Aracını gölge bir yere park edemeyen her sürücü, kapıyı açtığı an yüzüne vuran o boğucu sıcak hava dalgasıyla iyi tanışır. Çoğu kişi içeriyi serinletmek için tüm kapıları açıp beklemeyi veya klimayı son seviyeye getirmeyi tercih eder. Ancak Profesör Hannah Fry'ın akışkanlar mekaniği doktora tezine dayandırdığı yöntem, çok daha hızlı ve tamamen fiziksel bir prensiple çalışıyor.

Uygulaması son derece basit olan ve hiçbir maliyeti bulunmayan "akışkanlar mekaniği" yöntemi şu 3 adımdan oluşuyor:

Arabanın sağ arka (çapraz) camını tamamen aşağıya indirin.

Aracın dışına çıkın ve sürücü kapısını elinize alın.

Sürücü kapısını hızlıca ve kuvvetli bir şekilde ark arkaya açıp kapatın.

Sıcak havayı dışarı pompalayan gizli güç: Negatif Basınç

Peki bu basit hareket arabayı nasıl soğutuyor? Profesör Fry, yöntemin arkasındaki bilimsel gerçeği şu sözlerle açıklıyor: "Sürücü kapısını hızla açıp kapatmak, araç içinde negatif bir basınç oluşturur. Bu hareket, 'kütle akışı' (mass flow) adı verilen fiziksel bir olayı tetikler. Kapının yarattığı emiş gücü, içerideki tüm sıcak havayı adeta bir vakum gibi dışarı çeker. Eşzamanlı olarak, karşı çaprazda açık bıraktığınız arka pencereden içeriye hızla taze ve nispeten daha serin hava dolar."

Sektörde dolaşan söylentilere göre, araç içindeki havanın tamamen devridaim yapması ve yenilenmesi için bu hareketi sadece 2 veya 3 kez tekrarlamak yeterli oluyor.

Gerçekten işe yarıyor mu?

Peki bu teorik fizik hilesi gerçek hayatta ne kadar etkili? Yapılan bağımsız bireysel deneyler, yöntemin kesinlikle işe yaradığını doğruluyor. Ancak maksimum emiş gücünü yakalamak ve içerideki havayı tamamen değiştirmek için 2-3 tekrardan biraz daha fazlasına ihtiyaç duyulabiliyor.

Yöntemin performansını etkileyen bazı kriterler ise şunlar:

Mevsim Faktörü: Hava değişimi, dışarıdaki havanın içerideki havadan daha serin olduğu ilkbahar veya sonbahar aylarında kusursuz çalışıyor.

Yaz Sıcağı Etkisi: Yazın en kavurucu günlerinde etki biraz daha az fark ediliyor; çünkü dışarıdaki hava da çok sıcak olduğundan içeri giren hava anlık bir ferahlama sağlasa da klimanın yerini tutmuyor.

Malzeme Yorgunluğu: Kapı kolunu ve menteşelerini sürekli çok sert çekmenin, aracın kapı mekanizmasına uzun vadede zarar verebileceği unutulmamalıdır.

Komşularınız delirdiğinizi sanabilir

Yöntemin fiziksel olarak başarısı kanıtlanmış olsa da psikolojik bir yan etkisi var: Sosyal utanç.

Arabaya binmeden önce dışarıda durup, tek bir kapıyı çılgınlar gibi açıp kapatmak dışarıdan bakıldığında oldukça komik ve tuhaf görünüyor. Üstelik kapıyı üst üste sertçe vurmanız, mahalledeki komşularınızla olan ilişkilerinizi pek de olumlu etkilemeyebilir.

Eğer sokaktaki insanların size garip bakmasından çekiniyorsanız ya da vaktiniz kısıtlıysa geleneksel yöntem hala en güvenli liman: Araca biner binmez tüm camları sonuna kadar açıp yola çıkın; sürüş esnasında oluşan doğal rüzgar sıcak havayı hızla tahliye edecek ve birkaç dakika içinde devreye giren klima içeriyi ideal sıcaklığa getirecektir.