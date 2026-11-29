Bir dönemin fenomen yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bozdu. Bir yılan fotoğrafı paylaşan oyuncunun kullandığı sert ifadeler, dizinin eski ekibine yönelik göndermeleriyle dikkat çekti.

“SANAT HAYATIMDAKİ MİNİK BİR HATAYDI”

Avrupa Yakası'ndaki Gaffur karakterinin gördüğü ilgiyi hatırlatan Açıkalın, projeye dahil olma sürecini ve sette yaşadığını öne sürdüğü sorunları anlattı.

Oyuncu, paylaşımında, Ekmek Teknesi gibi başarılı bir yapımdan ayrıldıktan sonra Avrupa Yakası'na başlangıçta yalnızca bir bölüm için konuk oyuncu olarak çağrıldığını belirtti. Ancak Gaffur karakterinin gördüğü ilginin ardından yaşananlara ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Açıkalın, isim vermeden eleştirdiği kişi hakkında, “Gaffur adlı karakteri sömüren, sarı bir yılan vardı. Sayemde dizi ortalığı sallarken, o sarı yılan bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu” ifadelerini kullandı.

ÜCRETİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Peker Açıkalın'ın açıklamalarında en çok konuşulan konulardan biri de dizideki oyuncuların kazançları arasındaki fark oldu.

Kendi ücretinin haftalık 1.250 TL olduğunu, eleştirdiği kişinin ise aynı dönemde haftada 90 bin TL kazandığını ileri süren Açıkalın, aradaki büyük farkın kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Oyuncu, buna rağmen 34 bölüm boyunca izleyicileri mutlu etmek amacıyla projede yer almaya devam ettiğini söyledi.

Yıllardır izleyicilerden Avrupa Yakası'ndan neden ayrıldığına ilişkin sorular aldığını ifade eden Açıkalın, yaptığı paylaşımın bu merakı gidermek amacı taşıdığını aktardı.

TELEVİZYON SEKTÖRÜNE DE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Avrupa Yakası sonrasında Yahşi Cazibe dizisinde rol alan ve sinema projelerinde de izleyici karşısına çıkan oyuncu, televizyon dünyasına yönelik eleştirilerini de paylaştı.

Televizyon kariyerini yaklaşık 17 yıl önce sonlandırdığını belirten Açıkalın, sektördeki değişime tepki göstererek, “Televizyonlarda bir sürü sarı ve çıngıraklı yılan dolu” sözlerini kullandı.

Oyuncu, sektördeki isimlerin tercih edilme biçimini de eleştirerek, eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip oyuncuların geri planda kaldığını savundu. Açıkalın'ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, isim vermeden yaptığı göndermelerin kime yönelik olduğu da merak konusu oldu.