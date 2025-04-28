'Ekmek Teknesi', 'Avrupa Yakası' ve 'Yahşi Cazibe' gibi unutulmaz dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan ve daha birçok yapımda yer alan Peker Açıkalın'ın geçenyıl beyin kaması geçirdiği, konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti. Kameralar karşısına geçen Açıkalın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" açıklamasını yapmıştı.

Son olarak saçlarını sıfıra vurduran ve bıyık bırakan Peker Açıkalın bu kez Instagram'daki paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Hastane odasından video yayınlayan Peker Açıkalın "Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar onu da bilmiyorum. Epey de bir damar var ama... İğneyle girip sondaj yaptılar. Ben de bunu sakladım dantel hesabı, hani baskı olayı hesabı" ifadelerini kullandı.

"HAYATI CİDDİYE ALMAK LAZIM"

Açıkalın gönderisine de"Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düştü.

Hayranları "Sağlığınıza dikkat edin", "Adam ne hale gelmiş", "Yazık, geçmiş olsun" diye yazdı.