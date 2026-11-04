Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği belirtildi.
Mahkeme kararının ardından TMSF Fon Kurulu tarafından yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Enis Güçlü Şirin, başkanvekilliğine Cüneyt Ardağ atandı.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakcı ve Tolga Yenice getirildi.
Şirketin CEO'luk görevine de Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Yenice atandı.