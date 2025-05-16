PKK’nın kendini fesh etmesinin ardından gözler, doğrudan Murat Karayılan’a bağlı 1200 kişilik sözde özel güç yapılanmasının tasfiye edilip edilmeyeceğinde. Türkçe’de Özel Güç anlamına gelen Hezen Taybet 2007’de kuruldu. En ağır eğitimlerden geçirilen yapılanmadaki teröristlerin önemli bir kısmı da deşifre olmamış, haklarında arama kaydı bulunmayanlardan oluşuyor.

20 MİLYON PARA ÖDÜLÜ VAR

Ana barınma noktaları Gara Dağı olan yapılanmanın başındaki isimler ise Sedat Ruha kod adlı Abdulkadir Zenger, Haki Gabar kod adlı İskân Akyüz, Eren kod adlı Hasan Emre Topalan ile Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin. Bu isimlerin fesih kongresinde görüntü vermemeleri de dikkat çekti. 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan bu dört terörist, Hezen Taybet’in başında.

MİT SUİKASTINDAN ARANIYOR

Abdulkadir Zenger: 21 Kasım 2011’de Nusaybin’de Merkez Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Oktay Aydoğan (40) ile MİT Bölge Başkanlığında görevli Rifat Ün’ün (31) şehit edildiği hain saldırının emrini vermekten aranıyor.

113 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KATİLİ

İskan Akyüz: Uzun yıllar Diyarbakır, Bingöl, Muş, Şırnak, Tunceli, Siirt, Bitlis, Erzurum, Mardin, Batman kırsalında 113 güvenlik görevlimizin şehit edildiği saldırıları gerçekleştirip talimatını vermekten aranıyor.

YAPTIKLARI HAİN SALDIRILAR

17 Şubat 2016: Ankara’da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 29 ölü

10 Aralık 2016: Beşiktaş’ta stat önündeki çevik kuvvete saldırı: 40 şehit

17 Aralık 2016: Kayseri’de komando okulu öğrencilerine saldırı: 15 şehit.

5 Ocak 2017: İzmir Adliyesi’ne saldırı. Fethi Sekin ve Musa Can şehit.

1 Şubat 2018: Ankara Vergi Dairesi’ne bombalı saldırı: 51 yaralı

13 Kasım 2022: İstanbul İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı: 6 ölü

26 Eylül 2022: Mersin Mezitli’de Polisevi’ne saldırı: 1 şehit

1 Ekim 2023: İçişleri Bakanlığı giriş kapısı önünde saldırı: 2 şehit