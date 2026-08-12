Çin'den dolara bir darbe geldi. Avrupa’da yuan işlemlerinin takasını gerçekleştirecek ilk Çin dışı banka olarak Deutsche Bank AG’yi yetkilendirdi.

Almanya merkezli banka, Çin’in para birimini uluslararasılaştırma ve dolara olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak yuan işlemlerini Frankfurt üzerinden yapabilecek.

Çin Merkez Bankası’nın açıklamasına göre Deutsche Bank, Avrupa’daki yuan takas işlemlerini Frankfurt’tan yürütecek.

Daha önce Avrupa’daki yuan takas işlemleri, Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China ve China Construction Bank gibi Çinli bankaların Frankfurt, Londra, Paris ve Budapeşte’deki birimleri ile Lüksemburg üzerinden gerçekleştiriliyordu.