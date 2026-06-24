İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Tayvan'daki temsilcilikleri, Çin'in Tayvan'ın doğusundaki sularda yürüttüğü devriye faaliyetlerine ilişkin ortak açıklama yayımlayarak endişelerini dile getirdi.

‘RİSKLER OLUŞTURABİLİR’

İngiltere Taipei Ofisi, Fransa Taipei Bürosu ve Almanya Taipei Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Çin'in bölgede son dönemde artırdığı faaliyetlerin bölgesel istikrarı olumsuz etkileyebileceği, seyrüsefer serbestisi ile uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik riskler oluşturabileceği belirtildi.

‘SAYGI GÖSTERİLMELİ’

Açıklamada, "Tayvan'daki statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik, özellikle güç kullanımı ve zorlamaya dayalı her tür girişime karşı olduğumuzu yineliyoruz. Tüm tarafların, seyrüsefer hakları ve özgürlüklerinin, gemilerin ve gemicilerin güvenliğinin sağlanması temel önemdedir ve buna saygı gösterilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

‘KANUN KORUMA DEVRİYESİ’

Ortak açıklamada Çin'in hangi faaliyetlerine atıfta bulunulduğu açıkça belirtilmezken, değerlendirmelerin Pekin yönetiminin bu ay başında Tayvan'ın doğusunda başlattığı "kanun koruma devriyesi" uygulamasıyla bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.

KITA SAHANLIĞI YAKLAŞIMI TARTIŞMA GETİRDİ

Söz konusu gelişme, Filipinler ile Japonya'nın deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik müzakerelere başlama kararı sonrasında yaşandı. Her ne kadar iki ülke arasında doğrudan bir deniz sınırı bulunmasa da Japonya'nın Okinotori Adası'nı esas alan kıta sahanlığı yaklaşımı bölgede yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

‘SÖZLEŞMEYE AYKIRI’

Tokyo yönetimi, Okinotori'nin münhasır ekonomik bölge oluşturabilecek bir ada olduğunu savunurken, Çin ise bu görüşün Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğunu ileri sürüyor.

‘AÇIKÇA DEKLARE EDİYORUZ’

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, daha önce yaptığı açıklamada Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı müzakereleri kararına tepki göstermiş, girişimin Çin'in denizlerdeki hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini savunmuştu. Mao, "'Sözde' deniz sınırı müzakerelerinin, Çin'in haklarını, iddialarını veya meşru çıkarlarını kesinlikle etkilemeyeceğini açıkça deklare ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.