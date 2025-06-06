Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, konuyla ilgili soruları geçiştirirken, Pelin Akil'in eşiyle artık paylaşımlar yapmaması söylentileri daha da güçlendirdi.

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil önceki gün de şarkıcı Berkay'ın Harbiye'deki konserini izlemeye gitti. Boşanma haberleriyle ilgili ilk kez net konuştu.

Pelin Akil "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız" ifadelerini kullandı.