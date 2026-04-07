Uzun süredir adı oyuncu Baran Bölükbaşıyla anılan Pelin Akil, katıldığı ödül töreninde bu iddialara ilk kez yanıt verdi. Oyuncunun açıklamaları merak uyandırdı.

“En İyi Müzikal” ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, özel hayatına dair yöneltilen sorular karşısında net bir tavır sergiledi.

8 AYDIR AŞK YAŞIYORLAR İDDİASI KÜPLERE BİNDİRDİ

Akil’in, Anıl Altan ile evliliğini sonlandırmasının ardından Baran Bölükbaşı ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ Akil ile Bölükbaşı'nın 8 aydır aşk yaşadığını iddia etmişti.

''ÖZEL HAYATIM HAKKINDA KONUŞMUYORUM''

Konuyla ilgili konuşan oyuncu, özel hayatı hakkında yorum yapmayı tercih etmediğini belirterek, başarılarının konuşulmasını istedi. Açıklamasında, bu tür haberlerin sık sık gündeme geldiğini de dile getirdi.

''Özel hayatım hakkında konuşmayı çok uzun zaman önce bıraktım. Başarılarımız konuşulsun. Çok teşekkür ederim... Baran Bölükbaşı Pelin Akil Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Yarın öbür günde bir arkadaşımla dışarı çıkacağım yazacaksınız bizim kaderimiz''

8 YILDIR BİRLİKTELERDİ TEK CELSEDE AYRILDILAR

2016 yılında evlenerek magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri haline gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, yaklaşık dokuz yıllık birlikteliklerini 2025 yılının Ağustos ayında resmen noktaladı. Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarına net bir yanıt vermeyen çift, boşanma kararını tek celsede tamamlayarak yollarını ayırdı.

Evlilikleri boyunca sık sık birlikte projelerde yer alan ve sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla beğeni toplayan ikili, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile mutlu bir aile tablosu çiziyordu. Ancak kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları, 2025 yazında resmiyet kazandı.

Boşanma sonrası yapılan açıklamalarda taraflar, süreçte karşılıklı saygının ön planda tutulduğunu vurguladı. İkilinin, kızları Alin ve Lina’nın sağlıklı bir ortamda büyümesi için iletişimlerini sürdürdükleri ve ebeveynlik sorumluluklarını birlikte yerine getirmeye devam ettikleri öğrenildi.