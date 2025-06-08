Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ise ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu.

Boşanacakları konuşulan oyuncu çift konuyla ilgili soruları hep geçiştirirken, Pelin Akil'in eşiyle artık paylaşımlar yapmaması iddiaları daha da güçlendirdi.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil geçen günlerde ise yaptığı açıklamayla ikiz kızlarının babası Altan ile yollarının ayrıldığını ilan etti:

"Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız."

SOYADINI SİLDİ

Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil bu kez Instagram'da dikkat çeken bir hamlede bulundu. Akil, uzun yıllardır kullandığı Altan soyadını profilinden kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi "Artık geri dönüşü yok" yorumlarına neden oldu.