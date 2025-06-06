Bahçede kene şoku!
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde katıldığı Berkay Şahin konserinin ardından hastaneye gitmek zorunda kalan Pelin Akil, yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun koluna bahçedeyken kene yapıştığı öğrenildi. Keneyi evde kendi imkanlarıyla çıkaran Akil, kenenin tamamını çıkaramadığını ve içeride parça kaldığını belirtti.
“Asla evde denemeyin”
Pelin Akil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı. Dün konser sonrası hallerimiz…”
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akil’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uzmanlar uyarıyor: Keneye müdahalede dikkatli olun
Uzmanlar, kene vakalarında bireysel müdahalelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bu gibi durumlarda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor. Pelin Akil’in yaşadığı olay, kene ısırmalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.