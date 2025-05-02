Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

AYRILIK İDDİASI

Ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Geçen haftalarda 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Çift konuyla ilgili hâlâ sessizliğini korurken, geçen günlerde birlikte galaya katılmış ve yan yana görüntülenmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma için henüz resmi bir adım atmadı.

ERTELEME SEBEBİ...

Boşanma sürecinin erteleme sebebi ise evliliklerine yeni bir şans vermek istemeleri değil; devam eden bir reklam kampanyası olduğu iddia edildi.

Reklam anlaşmasının zarar görmemesi adına boşanma süreci şimdilik rafa kalkmış.

Reklam anlaşmasının yaz sonunda sona ereceği, ardından çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacakları söylentiler arasında.