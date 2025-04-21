Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı.

Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Geçen günlerde 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, Pelin Akil ve Anıl Altan'la ilgili "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Altan dört gün önce yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlayan eşi için paylaşım yapmayarak ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

İKİZLER İÇİN BULUŞTULAR

Oyuncu çift önceki gün ikiz kızları Alin ve Lina'nın doğum günü için bir araya geldi.

Pelin Akil kızı Lina'yı kucağında tutarken, Anıl Altan’ın Alin'le mumları ayrı pastalarda üflemesi dikkat çekti.

Birlikte görüntü vermeyen ikilinin bu anları, "Aile pozu değil, ayrılığın sinyali" yorumunu beraberinde getirdi.