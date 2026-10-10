Oyuncu Pelin Akil'in yoğun iş temposunu anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Makyajını temizlemeye bile fırsat bulamadığını belirten Akil'in yorgun hali, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Yoğun çalışma programı nedeniyle dinlenmeye vakit bulamadığını anlatan Pelin Akil, İzmir'de sahne aldığı oyunun ardından yaşadığı koşuşturmayı paylaştı. Gece geç saatlerde çektiği videoda uykusunun geldiğini belirten oyuncu, ertesi sabah uçak yolculuğu yapacağını ve öğlen saatlerinde okuma provası olduğunu söyledi.

YOĞUN TEMPOSUNU ANLATTI

Pelin Akil, videoda, “Saat şu an 4 veya bilmem kaç ve inanılmaz uykum var ama yarın sabah uçak var. Oyunun adrenalini hala atamadım. İzmir'deyiz. 10.40 uçağım var, 12'de okuma provam var. Bunların hepsini nasıl yapacağım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Yoğun günün ardından kızlarına kavuşmayı beklediğini belirten Akil, ertesi akşam yorgunluğunu atıp çocuklarına sarılmayı hayal ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Oyuncunun paylaşımı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar Akil'in yorgun görünümüne dikkat çekerken bazıları ise görüntüler üzerinden farklı değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşıma, “Boşandıktan sonra sapıttı bu”, “Ne sarhoşu ya kadın yorgun ve uykulu, abartmayın” ve “Sarhoş galiba” şeklinde yorumlar yapıldı.