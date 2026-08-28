Paylaştığı videoda metal kaşıkları vücuduna yerleştiren Pelin Akil, kaşıkların herhangi bir destek olmadan üzerinde durduğunu fark etti. Karşılaştığı görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, bunun olağan bir durum olup olmadığını takipçilerine sordu.

Akil, yaşadığı şaşkınlığı paylaşarak kaşıkların nasıl olup da vücudunda sabit kaldığını anlamaya çalıştı.

“AKLIMI KAYBEDECEĞİM ŞU AN”

Kaşıkların vücudunda durmaya devam ettiğini gösteren Pelin Akil, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?”

Yaşadığı olayın gerçekten sıra dışı olup olmadığını merak eden Akil, takipçilerinden de yorum bekledi. Ünlü oyuncu, “Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey, Pelin falan der misiniz bana’’ diyerek takipçilerine seslendi.