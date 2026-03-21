Bir süre önce yollarını ayıran Pelin Akil ve Anıl Altan, bayramda kızlarıyla birlikte verdikleri aile pozu ile sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı; takipçiler, “Keşke hep böyle birlikte görsek” yorumlarıyla ilgilerini gösterdi.

Pelin Akil, bayram karelerini “Masada gelişigüzel bayram şekerleri ve eski çocukluk fotoları, anneanne babaanne halalar teyzeler büyük babaanneler ziyaretleri ve bayram, sen ne güzel şeysin. Tam da olması gerektiği gibi. Herkese musmutlu bayramlar” notuyla paylaşırken, Anıl Altan da “iyi bayramlarrrrrrr” mesajıyla birlikte aile fotoğraflarını paylaştı.

İkilinin bu paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve takipçilerinden “Tüm ayrılan çocuklu eşler böyle olmalı bu normal bir aile işte tebrik ediyorum çok güzel örnek” ve “Kalpten tebrik ediyorum. Kimine göre yanlış kimine göre doğru. Gerçekte olan ise doğru olan evlatlarıyla beraber olmak.” yorumları geldi.