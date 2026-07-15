Televizyon programcısı Pelin Batu, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Batu yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı dönemde Ahbap Derneği hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdığını açıkladı.

Batu, söz konusu paylaşımdan dolayı özür dileyerek pişmanlığını dile getirdi.

'İNSAN KİME GÜVENECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR'

Batu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım.

Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı."