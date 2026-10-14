Oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile sona eren evliliği ve boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda özel hayatındaki değişimlerden söz eden Karahan, çocuklarının mutsuz bir aile ortamında büyümesini istemediğini belirterek ayrılık kararını neden aldığını anlattı.

“ÇOCUKLARIMIN MUTSUZ BİR EVLİLİKTE BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM”

Boşanma kararını vermenin kolay olmadığını dile getiren Pelin Karahan, çocuklarının evde mutsuz bir anne ve baba görmesini istemediğini söyledi.

Karahan, “Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için” ifadelerini kullandı.

“BİR KABUK KIRILMASI YAŞIYORUM GALİBA”

Boşanmanın ardından hayatında yaşadığı değişime de değinen oyuncu, bu dönemi kendisi için yeni bir süreç olarak tanımladı. Babasız büyüdüğünü anlatan Karahan, eski eşi Bedri Güntay'ın kendisine de babalık yaptığını dile getirdi.

Karahan, “Bir kabuk kırılması yaşıyorum galiba. Babasız büyüdüm ben. Bedri bana da çok babalık yapardı” sözleriyle geçmişine ve evliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKSAYDIM BELKİ DE BOŞANAMAYACAKTIM”

Kadınların ekonomik özgürlüğünün önemine de dikkat çeken Pelin Karahan, evlilik sürecinde kendi ayakları üzerinde durabilmenin önemini vurguladı.

Oyuncu, “Evlendiğimde işimi gücümü bırakıp, sırtımı sadece eşime yaslasaydım belki de boşanamayacaktım” diyerek ekonomik bağımsızlığın kadınların hayatındaki yerine ilişkin görüşünü paylaştı.