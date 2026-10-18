Kavak Yelleri'nde "Aslı" karakterine can vererek tanınan ve sevilen dizi Muhteşem Yüzyıl'daki Mihramah Sultan karakteri ile milyonlara ulaşan güzel oyuncu Pelin Karahan, diziden gelen ilk teklifi reddettiğini ama sonradan kabul ettiğini anlattı.

Katılıdığı bir programda konuşan Karahan, gelen ilk teklifi o zamanki eşinin talebi doğrultusunda reddettiğini açıkladı.

"'ANNEME VE KARDEŞİME BAKMAM LAZIM' DİYEREK KABUL ETTİM"

"- İlk evliliğimde eşim oyunculuk yapmamı çok istemiyordu. Muhteşem Yüzyıl'dan Mihrimah Sultan teklifi geldiğinde 'Hayır, çalışmayacağım' dedim.

- Sonra 'Kadın olarak başka bir erkeğin eline bakmak istemiyorsun, anneme ve kardeşime bakmam lazım' diyerek kabul ettim.

- İkinci sezon boşandığımda 'İyi ki işim var, iyi ki paramı kazanıyorum ve bir erkeğe muhtaç değilim' dedim. Oradaki arkadaşlarım olmasaydı belki o evlilikten çıkamayacaktım."