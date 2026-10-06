Kanal D ekranlarında yayınlanan “Kavak Yelleri” dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle tanınan Pelin Karahan, oyunculuk kariyerindeki çıkışıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, bugün 42 yaşına girerken ailesinden gelen doğum günü mesajları da sosyal medyada gündem oldu.

ANNESİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Pelin Karahan’ın annesi Nural Koçyiğit, kızının doğum gününü çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafla kutladı.

Koçyiğit, paylaşımında kızına duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün benim hayatımın en güzel dönüm noktalarından birinin doğum günü, Pelin’im… Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum.”

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Nural Koçyiğit’in duygusal mesajı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, paylaşımda yer alan Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafı da takipçilerinin ilgisini çekti.

Karahan’ın yıllar önceki halini gören hayranları, oyuncunun çocukluk fotoğrafına beğeni ve yorumlarıyla karşılık verdi.