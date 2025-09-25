

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren iki erkek çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan, önceki gün İstanbul'da bir etkinlikte görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden Karahan, giyim için çok fazla para harcayıp harcamadığı sorulduğunda, "Yok, giyime kuşama değil, çanta ve ayakkabıya biraz daha fazla harcarım. Eşim giyim kuşama benden daha çok para harcıyor. Mendiline, kravatına, ceketinin iç astarına kadar dikkat eder. Evin en süslüsü benim ama Bedri o konuda herkesi geçer" dedi.

"YAN MASAMIZDAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"

Pelin Karahan geçen aylarda konuk olduğu bir programda eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla gittikleri bir restoranda başından geçen şaşırtıcı bir olayı anlatmıştı:

"Yan masamızda oldu, ailece oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Biz kalktık. İkinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey yok, oluyor bunlar."