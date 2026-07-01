Bolu kent merkezinde 14 BE 103 plakalı otomobilinin arka camından dışarıya pelüş ayı sallandırarak gezen sürücü, güvenlik güçlerinin uygulamasına takıldı. Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten gece bekçileri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kimlik kontrolünde araç sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. TRAFİK CEZASI KESİLDİ VE ARAÇ BAĞLANDI Gece bekçilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.’ye "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "far donanımı ihlali" gerekçeleriyle toplam 41 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü E.T. hakkında yasal işlem başlatılırken, polis ekiplerince bağlanan otomobil çekici vasıtasıyla otoparka nakledildi.

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