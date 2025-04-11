2025 yılının bir sonraki dolunayı, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek ve gece yarısı saat 02:22'de Terazi burcunda gökyüzünü en parlak haliyle aydınlatacak.

Her ne kadar "Tam pembe ay" olarak anılsa da, gökyüzünde pembeye bürünmüş bir dolunay beklemeyin. Bu isim, yılın bu döneminde Kuzey Amerika'da çiçek açan pembe floks adlı yabani çiçekten esinlenerek verilmiştir.

Femme Actuelle dergisinden astrolog Isabelle Elvira'ya göre, bu ay döngüsü, "ilişkilerimizde uyum ve adalet arayışını" ön plana çıkararak, çatışmaları yatıştırmak ve ilişkilerimizi dengelemek için ideal bir zaman sunuyor. Ancak, bu astral olayın enerjileri burçlara göre farklılık gösteriyor. İşte dolunayın Hava burçlarına etkileri...

Pembe Dolunayın burçlara etkileri nasıl olacak?

Dolunayın merkezinde yer alan Hava burçlarından İkizler için bu dönem, büyük fırsatlarla dolu. Astrolog Natasha Merani, Marie France dergisinde "Yeni finansal projelere girişmekten çekinmeyin" tavsiyesinde bulunarak, bu süreçte cesur adımlar atılabileceğini belirtiyor.

Terazi burçları içinse bu dolunay, kendine güvenin zirvede olduğu bir dönem. Elvira, "Daha fazla sevgi, daha fazla para veya daha fazla mutluluk... Neyi tercih ederseniz size gelecektir" diyerek Terazilere iyimser bir mesaj iletiyor.

Kova burcu ise dolunayın enerjileriyle güçlü bağlantılar kurabilir ve yeni ortaklıklar geliştirebilir. Elvira, "Ağınızı genişletmenin tam zamanı" diyerek Kova burçlarına harekete geçme çağrısında bulunuyor.

Bu Dolunay, diğer burçların ilişkilerinde de etkilerini hissettirecek. Akrep burcu için bu dönem, kökleşmiş anlaşmazlıkları çözmek adına bir fırsat sunuyor. Bazı projeleri tek başına yürütmenin daha etkili olacağını unutmamalı ve bundan çekinmemeliler.

Yay burcu için Dolunay, profesyonel iş birliklerinde yeni kurallar koymak ve düzenlemeler yapmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Yengeç burcu ise bu dönemde güçlü bir adalet duygusuyla hareket edecek. Diplomatik bir yaklaşım sergileyerek iş yerindeki atmosferi iyileştirmek adına duygularını açıkça ifade etmekten kaçınmamalılar.

Astrolog Isabelle Elvira'ya göre, "diplomasiyi, çekiciliği ve barışçıl çözümler arayışını" destekleyen bu dolunay, tüm burçları ilişkilerimizi temizlemek ve yeniden dengelemek için harekete geçmeye davet ediyor.

Özellikle Koç, Boğa, Aslan, Başak, Oğlak ve Balık burçları için, artık tatmin etmeyen ilişkilerin şartlarını gözden geçirmenin tam zamanı.

Ancak, bu süreçte kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin. Yeniden yapılanma, kesinlikle sizin zararınıza olmamalı.