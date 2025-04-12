"Pembe Dolunay" ifadesi, ayın renginin değiştiği bir durumu değil, Nisan ayında gerçekleşen dolunay evresine verilen geleneksel bir ismi ifade ediyor.

Kuzey Amerika yerlileri tarafından adlandırılan bu özel dolunay, doğanın uyanışını ve çiçeklerin açmaya başlamasını simgeleyen bir anlam taşıyor.

2025 yılında Pembe Ay, 13 Nisan gecesi gökyüzünde büyüleyici bir manzara sunacak. Türkiye saatiyle 00:22’de en parlak ve belirgin haline ulaşacak olan dolunay, gökyüzü tutkunları için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Hava koşulları elverişli olduğu takdirde, Pembe Ay gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra gözlemlenmeye başlayacak ve gece boyunca etkileyici görüntüler sunacak. Bu eşsiz gök olayı, 12 Nisan gecesi ile 13 Nisan sabahı arasında en güzel halini alacak.

Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek olan Pembe Ay, özellikle ışık kirliliğinden uzak açık alanlarda daha net bir şekilde görülebilecek. Fotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bu doğa olayı, unutulmaz kareler yakalamak için ideal bir fırsat sunuyor.