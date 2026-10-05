İsveç’teki Malardalen Üniversitesi araştırmacıları, tarım arazilerinin aynı anda hem gıda üretimi hem de elektrik üretimi amacıyla kullanılmasını sağlayan yarı şeffaf ve pembe (magenta) renkli yeni bir güneş paneli teknolojisini test etti. Sonuçları Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanan çalışma, yenilenebilir enerji tesisleri ile tarım alanları arasındaki arazi rekabetini azaltmayı hedefliyor.

IŞIK SPEKTRUMU İKİ FARKLI ALAN İÇİN PAYLAŞTIRILIYOR

Dr. Silvia Ma Lu koordinatörlüğünde yürütülen projede, bitkilerin fotosentez sırasında ağırlıklı olarak mavi ve kırmızı ışık spektrumunu kullanması esas alındı. Panellerde kullanılan kadmiyum tellür içerikli ince şeritler elektrik üretimi için güneş ışığının bir kısmını emerek yeşil spektrumu tutarken, bitkilerin gelişimi için gerekli olan kırmızı ve mavi ışığın alta geçmesine imkan tanıyor.

BROKOLİ TESTLERİNDE BENZER REKOLTE ELDE EDİLDİ

Sistemin saha performansını ölçmek amacıyla 20'şer metrekarelik üç farklı alanda brokoli yetiştirildi. Açık alandaki kontrol grubu ile %50 ve %70 şeffaflıktaki pembe panellerin altındaki yetiştirme süreçleri kıyaslandı. Panellerin altındaki ürünlerin olgunlaşma süresi 25 gün uzasa da toplam rekoltenin açık alandaki üretimle benzer seviyelerde kaldığı gözlemlendi. Ayrıca panellerin altındaki bitkilerin mevcut ışığı kullanım verimliliğinin 2,8 ila 4,5 kat arttığı belirlendi.

ÜRETİM VERİMİ VE MALİYET DENGESİZLİĞİ SÜRÜYOR

Teknolojinin yaygınlaşmasının önünde bazı teknik ve ekonomik engeller bulunuyor. Aslen bina mimarisi için geliştirilen mevcut pembe paneller, yeşil ışığı enerjiye dönüştürme konusunda henüz tam optimize edilmiş değil. Sezon boyunca hektar başına 224,7 MWh elektrik üreten sistem, aynı boyuttaki geleneksel panellere kıyasla yaklaşık 100 MWh daha az enerji sağladı.

Bağımsız uzmanlar, sistemin getirdiği ek karmaşıklığın tarımsal katkı ile elektrik kaybı arasındaki dengeyi ne kadar karşılayabildiğinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Araştırma ekibi, prototipin mevcut haliyle devasa tarım arazilerinden ziyade sera çatıları, kent içi toplu bahçeler ve küçük ölçekli tarım alanlarında kullanım için daha elverişli olduğunu ifade etti. Gelinen nokta, ışık spektrumunu bölerek hem yeşil enerji hem de gıda üretimini destekleyen sürdürülebilir bir modelin altyapısını oluşturuyor.