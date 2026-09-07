İktidarın hedefleri pembe, gerçekleşmeleri acı yeni Orta Vadeli Programı (OVP) yayımlandı. 2027-2029 yıllarını kapsayan yeni OVP, bir önceki OVP’de 2026 için ortaya konulan enflasyon, büyüme, cari açık ve faiz ödemeleri gibi en önemli hedefler adeta çöktü. 2031 yılına kadar süre verilen köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin 2027 yılında bitirileceği OVP’ye gizlenen rakamlarla ortaya çıktı. İktidar bu özelleştirmelerden 2027-2029 arasında 489.5 milyar lira gelir bekliyor.

ACI GERÇEKLER

Yeni OVP’de yer alan pembe tahminlere göre, GSYH bu yılı 85.3 trilyon lirayla (1.821 milyar dolar) tamamladıktan sonra önümüzdeki yıl 111.2 trilyon liraya (1.984 milyar dolar) yükselecek. Bu yıl kişi başına gelir 20 bin 523 dolara, 2027’de 22 bin 285 dolara çıkacak. Ortalama dolar kuru bu yıl 46.87 TL, 2027’de ise 56.05 TL olacak. Pembe hedeflere karşılık halkı asıl ilgilendiren gerçekleşmelerde adeta çöküş yaşandı. Bu yıl yüzde 3.8 büyüyeceği öngörülen Türkiye ekonomisi yılı yüzde 3.3 büyümeyle kapatacak. Seneye yüzde 4.2’lik büyüme hedefi kondu. İktidar bu yılın sonunda enflasyonu yüzde 16’ya düşürmeyi hedeflemişti. Ancak enflasyonda 12.4 puanlık olağanüstü sapma bütün dengeleri bozdu, yeni tahmin yüzde 28.4’e revize edildi. Bu sonucun bahanesi ise Orta Doğu’daki savaş oldu. İktidar 2027 için ise yüzde 21’lik yeni enflasyon hedefi belirledi.

Faiz harcamalarında da hedef tutmadı. Bu yıl 2.7 trilyon beklenen faiz ödemeleri 100 milyar liralık sapmayla 2.8 trilyon liraya yükseltildi. Önümüzdeki yıl ise faize 3 trilyon 975 milyar liralık devasa kaynak aktarılacak. Bütçe de 3 trilyon 865 milyar lira açık verecek.

Kara tablonun itirafı

OVP’yi açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP’de yaptıkları revizyonu anlatırken ekonomideki kötü gidişi adeta itiraf etti. Bu yılki enflasyon, büyüme, dış ticaret açığı, cari açık ve turizm gelirlerinde hedeflerin altında kaldıklarına işaret ederken sanayi büyümesini de yüzde 4’ten yüzde 2.3’e indirdiklerini bildirdi. Yılmaz, “Böylece yeni OVP’de 2026 için önceki programa kıyasla daha düşük büyüme ve sanayi üretimi, daha yüksek enflasyon, daha yüksek dış ticaret açığı ve daha yüksek cari açık öngörüsü ortaya koyduk” dedi. Yılmaz açıklamasında, sanayiciyi koruyacaklarını da ifade ederken, “Koruyacak sanayi mi kaldı?” yorumları yapıldı.