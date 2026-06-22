Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronot, Arjantin’de bulunan ve havadan bakıldığında pembe bir kalbi andıran Salinas Las Barrancas tuz gölünü fotoğrafladı. NASA’nın Earth Observatory (Dünya Gözlemevi) birimi tarafından Sevgililer Günü temalı bir içerikle yayınlanan görsel, gölün ekolojik yapısı ve bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında resmi verileri yeniden gündeme getirdi.

YAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK BİR ALANA YAYILIYOR

Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde, liman kenti Bahía Blanca’nın yaklaşık 53 kilometre batısında yer alan Salinas Las Barrancas, en geniş noktasında yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayılıyor. Alçak bir çöküntü havzasında bulunan göl yatağının bazı bölümleri, deniz seviyesinin yaklaşık 40 metre altında yer alıyor. Havza, yağışlı dönemlerde su toplarken, kurak dönemlerde suyun buharlaşmasıyla geride parlak tuz düzlükleri bırakıyor. Söz konusu fotoğraf, 16 Ocak 2024 tarihinde bir Nikon D5 kamera ve 500 milimetrelik lens kullanılarak ISS yörüngesinden kaydedildi.

RENGİ YÜKSEK TUZLULUK ORANINA BAĞLI

Uzmanlar, gölün pembe tonlarının yüksek tuzluluk oranına ve bu ortamda yaşayabilen mikroorganizmalara bağlı olduğunu belirtti. Aşırı tuzlu sularda hayatta kalabilen tek hücreli bir alg türü olan Dunaliella salina, bünyesinde kırmızı karotenoid pigmentleri üretiyor. Kurak mevsimde buharlaşmanın artmasıyla birlikte tuzluluk oranı yükseliyor. Mikrobiyolog Lilliam Casillas Martinez’in raporlarına göre, bu dönemde alg popülasyonu azalırken, tuza dayanıklı arkeler ve bakteriler daha baskın hale gelerek gölün rengini pembeye dönüştürüyor. Sığ bir havza olan gölde, yağış sonrası tuz oranı düşerken, yoğun güneş altındaki hızlı buharlaşma tuz kristallerini ve mikroorganizma dağılımını sürekli değiştiriyor.

YILDA İKİ KEZ TUZ HASADI YAPILIYOR

Arjantin medyasından La Nación’un raporlarına göre, havzada bulunan yaklaşık 5.000 hektarlık (12.400 dönüm) alanda yılda iki kez ticari tuz hasadı gerçekleştiriliyor. Yıllık üretim miktarı, mevsimsel yağış oranlarına bağlı olarak yaklaşık 300.000 metrik tona ulaşıyor. Elde edilen tuzun bir kısmı sofra tuzu olarak tüketilirken, önemli bir kısmı ise su ve elektrikle işlenerek klor bazlı ürünlerin üretildiği kimya sanayisine gönderiliyor. Beyaz tuz tabakasının güneş ışığını yüksek oranda yansıtması nedeniyle, sahada çalışan işçilerin göz ve cilt koruyucu ekipman kullanması zorunluluk teşkil ediyor.