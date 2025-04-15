"Pembe" karakterinin dizinin ayrılması tartışmalara neden olan ve oyuncularından peş peşe açıklamaların geldiği Kızılcık Şerbeti bu kez yeni bir oyuncu transferiyle gündeme geldi.
30 Mayıs'ta sezon finali yapması beklenen diziyi döneminde reyting rekorları kıran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Doktor Arslan İbrahim rolüyle hafızalara kazınan Devrim Nas dizinin kadrosuna dahil oluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisi 7 bölüm sonra sezonu kapatacak.
Nas, tiyatrocu olarak yapıma dahil olacak.